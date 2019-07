Colonnese: "Con Icardi sarebbe un Napoli di grandissimo livello, è letale in area di rigore!"

Francesco Colonnese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Il Napoli avrebbe davvero bisogno di Icardi, avrebbe una squadra di grandissimo livello. James o Icardi? Io prendo Icardi, ma Ancelotti vuole James. Stanno facendo passare Icardi come una pippa, ma è letale! E' un attaccante incredibile, nel calcio conta vincere e fare gol".