Colomba: "Corsa Champions? Il Napoli è in ripresa, ma la difesa è poco affidabile"

Su Tmw Radio, nel corso di “Piazza Affari”, è intervenuto Franco Colomba:

Giornata di lutto per il calcio italiano oggi…

“Avrebbe compiuto gli anni domani Joe Barone. Sono quei fulmini a ciel sereno e fanno capire quanto siamo veramente nelle mani di chissà chi. Mi dispiace molto, perché quando un personaggio conosciuto del mondo del calcio se ne va all’improvviso dispiace sempre”.

Sei squadre coinvolte nella corsa Champions League…

“È ancora tutto in gioco. Al di là dei punti, che vedono il Bologna avanti, vedo i rossoblù che sono lassù in maniera meritatissima, soprattutto per come giocano. Hanno equilibrio. La Roma è rinata ed è veramente una bella squadra. Mi stupisco di Mourinho, quando parlava di una squadra modesta. Un allenatore questo non dovrebbe mai dirlo, soprattutto un vincente come lui. L’Atalanta può giocarsela ancora. Il Napoli è in ripresa e vedremo che effetto avrà Tudor sulla Lazio”.