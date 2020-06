Cois: "Pezzella e Milenkovic farebbero al caso del Napoli. Edmundo? Che rimpianto, poteva vincere tre palloni d'oro!"

Notizie Napoli calcio. Il centrocampista ex Fiorentina, Sandro Cois, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Taca La Marca, programma in onda sulla emittente Radio Musica Television. Ecco le sue parole:

"Io penso che German Pezzella potrebbe fare al caso del Napoli, sarebbe un ottimo colpo per il club di Aurelio De Laurentiis. Ha dimostrato di essere un calciatore importante, continuo, di grande affidabilità. Milenkovic in azzurro? Ha le qualità per giocare ovunque. Forse gli manca solo un po' di continuità. Edmundo? Era un calciatore fortissimo. Io penso che se avesse avuto il carattere di un Paolo Maldini, per la qualità che aveva, avrebbe potuto portare a casa tre Palloni d'Oro. Purtroppo perdemmo uno Scudetto a Firenze anche per colpa sua (andò al Carnevale di Rio quando i viola erano in corsa per il titolo, ndr). Che rimpianto".