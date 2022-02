Codacons, Di Ascenzo a CN24: "Problemi biglietti Napoli-Inter? Per adesso è escluso il fenomeno del secondary ticketing"

Gianluca Di Ascenzo, legale di Codacons, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Problemi biglietti online per Napoli-Inter? Stiamo monitorando la situazione, in passato ci siamo occupati del fenomeno relativo alle speculazioni sul secondary ticketing che come sappiamo comporta la vendita di biglietti su mercati paralleli a prezzi eccessivi. Per ora sembra essere un problema tecnico se dietro invece ci saranno speculazioni, invito i tifosi a segnalarcelo così interverremo. Stiamo cercando di collaborare con le autorità preposte"