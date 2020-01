Coco: "Contro la Lazio ho visto un buon Napoli. Si nota già la mano di Gattuso"

Notizie Calcio - Francesco Coco, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per uscire da questi momenti difficili serve la testa, serve la forza di volontà. I momenti difficili nella vita ci sono e la testa è l’arma migliore per poterli superare. Gattuso prima di essere allenatore è un grande uomo. Ha sempre dato più di quanto avrebbe potuto e dovuto dare. È famoso per la sua grinta, per la sua tenacia. Purtroppo il Napoli ha pochi punti ma ho visto, nella gara con la Lazio, una squadra diversa. Contro Lazio e Atalanta, le squadre più difficili da affrontare, il Napoli ha giocato bene. I gol sono arrivati da errori individuali. Già si vede la mano di Gattuso, i giocatori sono molto più sul pezzo. Sembra retorica ma è una questione di tempo, arriveranno anche i risultati. Il Barcellona è una società che ha una filosofia, un dna talmente marcato, che qualunque allenatore arriverà, il Barcellona farà sempre lo stesso gioco. Con Valverde o Pochettino il Barcellona farà sempre lo stesso gioco. Il Barcellona gioca quel calcio, non attende un allenatore per far bene. Fare risultato con il Barcellona darebbe una gran botta di fiducia, aiutando la squadra ad affrontare sia il campionato che la Coppa Italia con un'altra mentalità”.