Coco a CN24: "Napoli, impresa con il Barcellona difficile ma non impossibile! Azzurri miglior organico in Italia dopo la Juventus, Gattuso valore in più"

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Coco, ex calciatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Barcellona? L’ottimismo deve esserci sempre, in qualsiasi partita. Incontrare il Barcellona negli ottavi di Champions League deve essere motivo di orgoglio. E’ un ostacolo difficile da superare ma non impossibile. Il Napoli non sta attraversando uno dei migliori momenti ma ci saranno modo e tempo di migliorare, Gattuso è molto competente, un professionista che mette il 110 % in quel che fa. Farà in modo che anche i calciatori facciano altrettanto. Rino è un valore aggiunto per tutti gli ambienti, pensate a cosa ha fatto con il Milan: è quasi arrivato in Champions League, ha la capacità di tenere unito un gruppo ed al Napoli serve proprio questo. Se il Napoli rimette le idee a posto, ha un organico importante inferiore solo a quello della Juventus. E’ un’annata che non sta andando nel verso giusto. Spiazzato dalla seconda stagione in azzurro di Ancelotti, forse non aveva calciatori con le caratteristiche giuste per mettere in pratica le sue idee. Aneddoto su Gattuso? Tutti lo vedono come un combattente, sempre grintoso, invece è completamente l'opposto. Scherza sempre sulla battuta fatta anche in conferenza sulla moglie italoscozzese".