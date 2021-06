Cobolli Gigli: "Superlega? Le cose sono andate male, ora Agnelli risponde ma tutto finirà a tarallucci e vino"

Napoli Calcio - Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spezzatino? Per portare soldi a casa, si cercano nuove soluzioni. Anche scindere dal voler vivere il calcio tutto insieme ma minuto per minuto sempre. Superlega? Le cose sono andate male, non si presenta così un progetto alle undici di sera. Tutto è cominciato male e Ceferin si è sentito tradito. Ora Agnelli reagisce come il suo responsabile della comunicazione gli consiglia. Se si dovesse escludere la Juventus, una frangia di giocatori e giornalisti si scaglierebbero con indignazione verso questa soluzione. Tutto finirebbe con una multa e a tarallucci e vino".