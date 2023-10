Cobolli Gigli: "Esonero Garcia? Non ci sono allenatori per sostituirlo per l'atteggiamento di De Laurentiis"

Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Garcia dovrà essere molto bravo a mandare giù il nodo perchè se il Presidente intende essere vicino alla squadra, è da interferenza. Stimo De Laurentiis ma, facendo una battuta, dovrebbe fare l'allenatore. Garcia è un professionista, se non dovesse fare del suo meglio e dovesse essere esonerato, non c'è chi potrebbe andare a sostituirlo, per l'atteggiamento di De Laurentiis stesso. Al di là del progetto tecnico. Conte? Ipotesi giusta, è un allenatore su cui contare ma ha il suo carattere ed è abituato a stare in una squadra a fare l'allenatore senza particolari ingerenze".