Cobolli Gigli: "A Napoli mi divertivo anche quando perdevo e mi mandavano a fan**lo, ho sempre amato lo spirito di quella gente"

Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi sarebbe piaciuto avere qualche anno fa Koulibaly, ora meno perché gli anni passano per tutti. E’ un giocatore che ammiro tantissimo, anche quando fece il gol alla Juventus in quel finale di partita all’Allianz Stadium. Non conosco abbastanza Fabian Ruiz, non seguo molte partite del Napoli. Mi vedo quelle poche partite che mi interessano su Sky perché ho avuto problemi con Dazn e non ho intenzione di pagarli. Anche quando perdevamo a Napoli io con la Juventus tornavo con uno spirito quasi felice. Anche quando c'erano momenti che allo stadio mi mandavano a fanculo, era tutto molto divertente. Ho sempre avuto tanta simpatia per Napoli, lo spirito della gente e le belle donne".