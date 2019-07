Cm.com, Longo a CN24: "Cambio di programma di Icardi, lui e Wanda aprono al Napoli! Litigi tra Juve e Inter"

Daniele Longo, calciomercato.com, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Cambio di programma di Icardi nei confronti del Napoli. Prima il Napoli sembrava in secondo piano, ora c'è stata l'apertura di Wanda Nara al club azzurro. Il giocatore perde valore giorno dopo giorno sul mercato, la valutazione attuale sarà diversa da quella di domani. Battibecchi tra Marotta e Paratici, non c'è sintonia tra Juve e Inter attualmente. La trattativa James è nella fase calda, l'Atletico Madrid è pronto a cedere Angel Correa al Milan. Il Napoli resta della sua formula per James".