Cm.com - Clausola Spalletti, incontro in vista FIGC-Napoli: Gravina non desiste

Calciomercato Napoli - La FIGC punta dritto su Luciano Spalletti, nonostante la clausola e le tensioni nel frattempo createsi con la SSC Napoli con tanto di comunicato del presidente Aurelio De Laurentiis.

Clausola Spalletti, incontro in vista FIGC-Napoli

Come infatti svela Calciomercato.com, tra la federazione e la società partenopea sono in corso febbrili contatti per risolvere il problema della clausola. In tempi brevissimi è atteso un incontro tra le parti, bisognerà vedere se fra Gravina e Aurelio De Laurentiis o tra i legali delle due parti.