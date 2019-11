Club Napoli Parlamento, Quagliariello: "Rizzoli su Kjaer-Llorente? Aspettiamo che il Ministro venga in aula a rispondere"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gaetano Quagliariello, Presidente Club Napoli Parlamento

“Alla luce delle ammissioni di Rizzoli in relazione al fallo su Llorente durante la gara con l’Atalanta, aspettiamo che il Ministro venga in aula a rispondere. Solitamente queste questioni si risolvono in 3 mesi, ma le ammissioni di Rizzoli già ci danno ragione perché come noi, ha detto che l’arbitro doveva andare al Var e poi decidere. La tecnologia in tutti gli sport ha risolto dei problemi ed ha inserito un senso di giustizia sportiva e di lealtà più forte. Nel calcio invece non è accaduto e questo problema viene colto maggiormente dai tifosi che sentono di aver subito un’ingiustizia.

Orsato per Milan-Napoli? Mi astengo”