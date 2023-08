Club Napoli Ostia, il pres. a CN24: "Lindstrom disponibilissimo, speriamo aiuti per scudetto e Champions! Sull'episodio della sciarpa..."

Calciomercato Napoli - Giacomo Borrelli, presidente del Club Napoli Ostia è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Lindstrom? Un ragazzo disponibilissimo e gentilissimo, molto sorridente e che continuerà a vestire la maglia del Napoli con qualità: sicuramente sarà uno subito a disposizione, speriamo possa dare una mano per la lotta scudetto e per la Champions League. L’episodio della sciarpa del Napoli? Non è stata scaramanzia, ma fin quando il giocatore non firma credo possano esserci delle disposizioni societarie. Noi siamo tifosi del Napoli e viviamo fuori città, in passato ho fatto tante fotografie in aeroporto ma abbiamo dovuto aspettarlo all’esterno a causa dei ritardi. Micheli è stato molto simpatico con noi, l’avevo scambiato per il procuratore (ride, ndr). Abbiamo voluto dare il nostro benvenuto a Lindstrom, quando possiamo incontrare i calciatori prima delle visite mediche all’arrivo in aeroporto lo facciamo volentieri”