Clemente Mastella: "Ho visto ADL e Raiola molto sorridenti, ho parlato con il patron azzurro"

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Ieri ero nella stessa località dove si sono incontrati De Laurentiis e Raiola. Ho saluto De Laurentiis e Raiola, mi trovavo lì per caso. Gli ho detto soltanto 'speriamo che stiamo facendo cose buone'. Con Icardi il Napoli potrebbe davvero raggiungere la Juventus ed essere alla pari. Ho visto sereni sia ADL che Raiola ma non sono entrato nel merito".

"Se arrivano Lozano e Icardi, il Napoli può competere per lo scudetto e non per il secondo posto. Vedo la Juventus un po' affaticata dal punto di vista delle stretegie di campo, non vedo una Juve forte come negli altri anni".