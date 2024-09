Claudio Ranieri: "Assurdo quel che è accaduto a Conte in queste settimane"

Ultimissime Calcio Napoli- Intervistato da La Repubblica di oggi, Claudio Ranieri ha parlato anche della squadra partenopea. Ecco un breve estratto:

“Aspetto il Napoli, perché Conte se non arriva primo arriva secondo, specie se non deve fare le coppe. In queste tre giornate però non abbiamo visto molto di vero: sono anni che sostengo che il mercato non possa durare così a lungo, è assurdo che gli allenatori debbano lavorare per settimane in uno spogliatoio che sembra un aeroporto, con gente che viene e gente che va”.