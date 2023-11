Clamoroso Signorini: "Maradona "venduto" da Grondona per un posto nella FIFA!"

Ultime notizie calcio - Hanno del clamoroso le dichiarazioni di Fernando Signorini sul Mondiale '94 e Diego Armando Maradona. Uno dei capitoli più controversi attorno alla figura di Diego. Dalma Maradona ha intervistato lo storico preparatore fisico di Maradona quasi 30 anni dop, nella serie “La figlia di Dio” prodotto da HBO Max, con una rivelazione che ha fatto scalpore sui social.

“Se ti chiedo cosa è successo ai Mondiali del ’94, a cosa pensi?”, ha chiesto Dalma Maradona. La risposta di Signorini:

"Otto giorni prima dell’inizio dei Mondiali veniva sempre il dottor Ugalde, che era il medico della squadra, e diceva con il rappresentate Marcos Franchi: “Gli dai così tante pillole che ho paura”. Allora gli dico: ‘Senti un po’, perché non dici a Grondona di dare ordine alla Fifa di fare il test antidoping a tutta la squadra?’ Bevo due o tre mate e vedo che esce Grondona. Vado di nuovo nella stanza di Ugalde e gli dico: ‘Quindi?’, “Ha detto di no”, mi dice. «Come mai hai detto di no?» Possiamo avere una bomba atomica sotto il tavolo!’ “Mi è rimasto impresso”, spiega.

Arrivò il giorno in cui Maradona fece l'antidoping negli Stati Uniti e Signorini cercò di gestire la situazione: "Quando succede quello che succede dopo la partita con la Nigeria, sono nella mia stanza e dopo 5 minuti bussano. Apro la porta e mi confermano che il test antidoping positivo era di Diego. «Che faccio?», mi chiedono. "Prendi un aereo e vai alla fine del mondo. Perché sta arrivando Don Diego e se ti trova ti spara in testa", chiosa Signorini. E aggiunge:

"Io e Marcos siamo entrati nella stanza, la porta del bagno era a sinistra e Diego era sul primo letto. Gli passo la mano, lo prendo in giro e gli dico: ‘Amico, dai, fatti una doccia di sopra.’ Ti aspetteremo nell’altra stanza accanto.” Non è passato nemmeno un minuto e abbiamo sentito un urlo straziante. Quando ha luogo il controtest antidoping, Roberto Peidró, uno dei primari medici dell’Argentina, va a vedere che nelle provette con il campione c’era scritto la sostanza che bisognava cercare. Dice subito ai ragazzi: ‘Questo viola il protocollo. La controprova non ha valore e quindi Diego è al Mondiale’. Quando vai a cercare, non puoi sapere cosa cercherai. È stato affrontato. Gli altri si arrabbiarono e lo insultarono anche”, racconta Signorini.

Signorini ha però parlato così dell’ex presidente dell’AFA:

"Peidró esce, incontra Grondona e gli dice: ‘Don Julio è finito. Diego è dentro perché il protocollo…’ E gli dice: «No, non parlarne con nessuno. L’ho già tolto dal Mondiale’. “Come lo hai eliminato dai Mondiali?” “Non parlare di questo” e lo interruppe. Quando la Coppa del Mondo finì, Mr. Julio Humberto Grondona è stato nominato Vice Presidente della FIFA e Presidente della Commissione Finanze, a gestire un bagaglio di centinaia di milioni di dollari senza saper parlare inglese. Ti ricordi il gioco delle figurine, ti do questa cosa in cambio dell’altra? “Diego è stato venduto", ha raccontato Signorini.