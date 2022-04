"Ciro, vuoi stare a Napoli?". Mertens a De Laurentiis gli ha risposto in napoletano!

Aurelio De Laurentiis oggi è un fiume in piena. Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport ha confessato ulteriori dettagli sul suo incontro con Dries Mertens, l'attaccante del Napoli in scadenza di contratto. Come vi avevamo raccontato ieri in esclusiva su CalcioNapoli24, De Laurentiis si era recato personalmente a casa di Mertens per fargli gli auguri per la nascita di suo figlio, ma naturalmente ne ha approfittato per discutere del rinnovo.

Mertens risponde in napoletano

Mertens e De Laurentiis

Ecco le parole di De Laurentiis a Sky, che raccontano com'è andato l'incontro con Mertens a casa sua: "Ora gliel'ho detto 'Ciro, che dobbiamo fa'? Vuoi stare a Napoli? Il 22 ci vediamo a cena?' E lui ha detto: 'Presidè, ce verimm'...". Mertens ha risposto in napoletano: è questo il simpatico retroscena svelato dal presidente del Napoli.

De Laurentiis è andato oltre e su Mertens ha aggiunto: "Uno come lui che viene da fuori, e che vive a Posillipo, dove tu respiri la storia da ogni pietra, dove guardi Capri e il Vesuvio dalla sua terrazza, ma dove vuole andare? A me fanno ridere". Sull'ipotesi di rinnovo contrattuale, dichiara: "La palla in mano ce l'ha lui, ora se la deve gestire. Gli ho chiesto quando avrebbe voluto poi rivedermi, per riparlarne. Lui mi ha detto, con il sorriso che lo contraddistingue: 'Presidè, ce verimm'".