Ciro Esposito, la mamma: "Sono inorridita per quanto accaduto ancora! Gente malata è disperata e vuole vivere, loro rischiano la vita per picchiarsi"

Scontri ultras Roma Napoli, appello della mamma di Ciro Esposito, ex tifoso del Napoli morto giovane dopo quel famoso agguato di De Santis e altri tifosi della Roma ai danni di quelli del Napoli prima della finale di Coppa Italia con la Fiorentina. La mamma di Ciro Esposito è tornata a parlare.

Mamma Ciro Esposito: l'appello dopo gli scontri ultras Napoli Roma

Antonella Leardi, mamma dell’ex tifoso del Napoli morto Ciro Esposito, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del degli scontri tra tifosi del Napoli e della Roma. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Dico a questi giovani che la vita è una sola, è bella. Ci sono persone che lottano con le malattie in condizioni disperati che vogliono vivere, giovani, grandi e bambini. Una partita non può togliere la morte. L’odio ha ucciso mio figlio, non uno scontro. Ciro è stato sparato per un vile agguato, non per uno scontro. Mi sono inorridita a vedere quelle immagini di scontri, un altro ragazzo poteva morire. Dico ai ragazzi di vivere la propria vita con stima. Mio figlio Ciro amava il calcio, la città e la maglia, era identitario, ma Ciro non si sarebbe mosso di casa per queste cose".