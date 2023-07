Ciotola: "Il Napoli non deve fare tanto mercato. Osimhen? Penso finirà così..."

Notizie Calcio Napoli - Il talent scout Gennaro Ciotola ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione "Aspettando Calciomercato":

“Il Napoli a differenza delle altre non ha l’obbligo di fare molto mercato, ha perso Kim e quindi serve un sostituto ma i modi e ti tempi le detterà ADL. Il Napoli sta facendo un mercato di attesa, al momento giusto arriveranno i colpi decisi da Garcia e il presidente. Sostituire Kim non è semplice come non lo era sostituire Koulibaly. Il club ha dimostrato negli anni di avere un ottimo scouting quindi non sono preoccupato. Penso che il nome più quotato sia Danso. Osimhen? Penso che si farà un’operazione alla Cavani, rimarrà quest’anno per avere poi l’anno prossimo una clausola minore rispetto alle richieste attuali”.