"? Per lui #Conte ha cambiato il @sscnapoli . Perché se c’è un calciatore fondamentale per la sua squadra è proprio Scott McTominay. Gira tutto intorno a lui. Il resto è un mix di solidità e organizzazione. Non è dominante ma subisce poco ed è cattivo quando serve. Mix perfetto ??".

Questo il tweet del giornalista SKY, Luca Cilli, post Torino-Napoli 0-1.