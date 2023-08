Ciabattini: "Osimhen? A 170 milioni va venduto, puoi sostituirlo con due attaccanti"

Notizie Calcio Napoli – L’esperto di sport business, Paolo Ciabattini ha commentato la situazione Victor Osimhen ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione “Sportitalia Mercato”:

“Se De Laurentiis non vuole vendere allora chiuda il discorso rinnovo con questo ultimo incontro, è arrivato il momento, se arriva un’offerta da 170 milioni si deve accettare, poi l’Arabia con i suoi 600 miliardi non va da nessuna parte e Osimhen potrebbe lasciare magari tra un anno. Siamo sicuri che Osimhen confermerà la stagione dell’anno scorso? Se lo vendi puoi andare a prendere David a 60 milioni. Fossi ds del Napoli lo venderei e prenderei Lukaku e avrei 130 o 140 milioni ancora in tasca. Con il belga insieme a Kvaratskhelia e un Garcia che non snatura il gioco di Spalletti ne potremmo vedere delle belle”.