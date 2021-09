Christillin: "Ronaldo? Doveva lasciare la Juve con più graditudine ed eleganza: era troppo innamorato di se stesso, un grande individualista"

Serie A - Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Nel 2015 la partenza della Juve fu ancora peggiore, ma l'esperienza di Allegri mi fa stare tranquilla rispetto al futuro in campionato della Juventus. Vedere i bianconeri ad un solo punto mi fa effetto. eri Infantino che era allo stadio a vedere Svizzera-Italia ed ha ricevuto la notizia della sospensione di Brasile-Argentina. Ipotizzo la sconfitta a tavolino dei verdeoro. Non ci sono finestre per recuperare la sfida. C'erano accordi internazionali che sono stati disattesi. Ronaldo doveva lasciare la Juve con più graditudine ed eleganza. Ha trattato la città di Torino e la Juventus come se fosse stato tradito, occorreva più cortesia. Era un idolo ma non un pezzo di cuore tra gli juventini era troppo innamorato di se stesso, un grande individualista"