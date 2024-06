Chiono: "Kvara? Ho il nome del possibile sostituto: è un obiettivo di Conte"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gabriele Chiono, agente FIFA. Di seguito, un estratto dell’intervista dal comunicato stampa pubblicato dall'emittente radiofonica:

Lei ha sempre creduto nella possibilità di vedere Conte a Napoli. Cosa la faceva propendere per questa soluzione?

“De Laurentiis voleva cambiare totalmente dopo le ultime esperienze. Voleva cambiare modus operandi, lasciando carta bianca, in parte o in tutto, ad un allenatore carismatico come Conte. Antonio, ovunque sia andato, ha sempre voluto mettere mano sulle decisioni riguardanti i calciatori, come sta avvenendo in questi giorni da allenatore azzurro. Naturalmente, può essere complicato, come nel caso di Kvara, impegnato in un grande Europeo e cercato da grandi squadre”

C’è davvero la possibilità che il georgiano vada via nonostante le parole di Conte?

“Sicuramente il fatto di aver preso un allenatore come lui fa pensare che i progetti siano importanti. Anche un giocatore come Kvara considererà questa cosa. Da quel che leggevo stamane, però, il georgiano ha dichiarato di voler decidere dopo l’Europeo. Non escludo che rimanga ma anche che possa partire, al netto di offerte importanti. Quando chiamano delle società top bisogna vedere come reagisce il calciatore”

Chiesa potrebbe essere il suo sostituto?

“Federico potrebbe essere il suo sostituto. Potrebbero prenderlo anche se Kvara rimanesse, assurgendo ad obiettivo di mercato prioritario. È un obiettivo di Conte”

Lukaku, invece, potrebbe essere l’erede di Osimhen?

“Sappiamo sia sempre stato un pallino di Conte. Rientra dal prestito, al Chelsea, e da lì si vedrà la nuova destinazione. Credo, però, che il belga voglia ancora giocarsi le carte in un campionato importante. È una situazione destinata a prolungarsi almeno sino al ritiro”

Crede che alla fine il Napoli riuscirà ad acquistare Buongiorno?

“Le valutazioni sono alte, ma sarebbe un gran colpo. Un calciatore nel giro della Nazionale, giovane”

Con Mario Rui destinato a partire, chi potrà essere acquistato per la fascia sinistra?

“Non saprei. Posso dire che nutro fiducia nello scouting azzurro, che ha sempre saputo fare colpi a sorpresa. Quando fu acquistato Kvaratskhelia, non lo conoscevo. Mario Rui è già da un po’ che si trascina questa storia e, se dovesse essere scontento, non sarebbe giusto trattenerlo. In caso di addio, Conte avrà già fornito delle indicazioni. L’allenatore leccese ha anche allenato in Inghilterra e l’interesse del Napoli potrebbe non limitarsi al nostro campionato”