Chiffi: "L'obiettivo è quello di trovare uniformità col Vari, bisogna farlo esercitandosi"

Dal ritiro degli arbitri, il fischietto Daniele Chiffi ha parlato della stagione che sta per iniziare:

"Oggi inizia il raduno, in questa nuova location dopo tanti anni a Sportilia, ma in realtà la preparazione è iniziata più di un mese fa - riporta SportMediaset -. Questo è un momento di ritrovo per fare il punto della situazione, per focalizzarci sulle necessità del nuovo campionato. È necessario lavorare in gruppo, come una vera e propria squadra, accogliere i ragazzi arrivati dalla Serie C e cercare di fare gruppo prima possibile. I Professionisti che ci seguono ci mettono nelle condizioni migliori per formarci al meglio, che è poi l'obiettivo che ci prefiggiamo all'inizio di ogni stagione. Esercitazioni al Var? E' ormai parte integrante del nostro arbitraggio. L'obiettivo è trovare la maggiore uniformità possibile e questo è possibile solo esercitandosi. Quindi ben vengano le esercitazioni anche durante gli allenamenti, sotto stress, per simulare il più possibile fatica e tensione che si affrontano quando si va al monitor durante una gara in modo da poter analizzare gli episodi anche sotto stress".

