Chievo, Di Carlo: "Contro il Napoli non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, solo lì non abbiamo fatto bene"

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo la gara contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo l'autostima a mille perché il Chievo ha sempre fatto delle ottime gare, a parte l'ultimo match col Napoli, in cui la squadra non mi è piaciuta per l'atteggiamento. Sono contento per i vecchi, che hanno aiutato i giovani. E sono contento per i giovani stessi, oltre che per presidente e tifosi, che ultimamente erano delusi per i risultati. Gli episodi ci sono andati anche a favore, la Lazio è una grande squadra. Volevo sottolineare anche la prova di Semper".