Chieti, Iezzo: "Quagliarella? Ha chiuso carriera, non gli chiedo follie"

Dopo l'esonero di mister Mauro Chianese, il Chieti - attualmente al quarto posto nella classifica del Girone F di Serie D - ha optato per Gennaro Iezzo come nuovo tecnico del club. Quest'oggi, come si legge nell'edizione on line de Il Centro, il neo allenatore, che dal 2005 al 2011 è stato portiere del Napoli, ha così parlato:

"I campionati si vincono con un gruppo compatto, solido, in cui tutti remano nella stessa direzione. E con il coraggio di giocarsela, di rischiare qualcosa. Rilanciare Ardemagni? È un calciatore importante, di cui conosciamo la storia. Lui ha una certa età e non possiamo chiedergli di andare a fare la guerra con tutti, ma dobbiamo farlo sentire centrale nel nostro gioco e dargli palloni per colpire la porta avversaria”.

Nessuna particolare nota sul mercato: "Voglio lavorare per migliorare il gruppo a disposizione, se poi il direttore troverà l’occasione che fa per noi, allora potremmo anche fare movimenti. Perea? Lo conosco, verrebbe di corsa in Italia, ma adesso ha un contratto in Bulgaria e non lo liberano facilmente…”.

Sulla possibilità di vedere a Chieti Fabio Quagliarella: "Fabio è un amico, l’ho sentito dopo la firma e fa il tifo per me. Ha deciso di chiudere la carriera e non gli chiedo follie. Ma se tutto dovesse andare bene come ci auguriamo, mi ha promesso che sarà all’Angelini, lo stadio dove per lui tutto è iniziato, per essere al nostro fianco".