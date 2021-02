Chiariello: "Salvo clamorosi disastri, non credo che De Laurentiis caccerà Gattuso"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli:

“Anche oggi si sente parlare di ultimatum, pare che la scadenza sia stata prorogata. La spada di Damocle si rinvia di un po’. Gattuso ora ha cinque partite, non due. Sembrava che Atalanta e Juve fossero decisive e invece ci sono anche le partite col Granada. Credo siano fesserie. La verità è che De Laurentiis non vuole mandare via Gattuso, a meno che non avvengano scatafasci. Un Gattuso che fa male, male, male costringe a velocizzare certi pensieri. Ma un Gattuso che non si è ancora del tutto allontanato dagli obiettivi non può più barcamenarsi. “Hic Rodus, hic saltat” , l’ostacolo è adesso o lo salti o o ti fai male. O entri e non entri in finale Coppa italia. O passi ora o esci in Europa League. In campionato o li raggiungi ora o ti stacchi dal gruppo di testa. Le due partite mi lasciavano perplesso, ma le cinque sono nei fatti probanti per il suo futuro napoletano”.