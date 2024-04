Chiarugi: "Italiano? Merita il salto di qualità, ma il Napoli non può più sbagliare. Tenere Kvara sarà fondamentale quanto scegliere il prossimo tecnico"

Calciomercato Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Chiarugi, ex Napoli e Fiorentina:

“Italiano non all’altezza del Napoli? Difficile dirlo ora, perché a Firenze si sono visti pregi e difetti di Italiano. Alla Fiorentina ha fatto comunque bene e ora si è conquistato la possibilità di fare un salto di qualità, per quanto i viola siano già una realtà molto importante. Non è un giovane emergente come Gilardino o Palladino. Piuttosto, il Napoli deve chiedersi cosa cerca dal prossimo allenatore: dopo averne sbagliati tre, De Laurentiis deve azzeccare la scelta e non dare ancora scossoni al gruppo. C’è molta confusione in questo momento attorno al Napoli, anche se ci sarà grande scelta sul mercato della panchina. I

taliano riceve molte critiche per la sua gestione della difesa, ma molto fa anche lo zoccolo duro di una squadra. Servono 7-8 calciatori inamovibili, cosa che la Fiorentina ora non ha. Modifica tanto la formazione, ma i risultati parlano per lui. Poi andrebbe testato in una piazza così importante come Napoli, soprattutto in un momento dove sta cambiando tanto dopo lo Scudetto vinto lo scorso anno. Il Napoli dovrebbe preoccuparsi poi anche di confermare i propri campioni, al netto di chi è già sicuro di andar via. Tenere Kvaratskhelia sarà fondamentale, tanto quanto scegliere il nuovo allenatore. I calciatori quest’anno sono da capire: hanno cambiato tre tecnici con tre mentalità diverse, non è facile giocare così. Poi ci si mettono le pressioni dopo lo Scudetto e le difficoltà che sarebbero arrivate per tutti”.