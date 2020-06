Chiariello: "Vogliamo tornare a vivere come prima: stadi pieni, senza i trappoloni dei signori della decrescita felice. E su De Laurentiis..."

Ultime calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

Chiariello

"La Coppa Italia è il contentino che ha per il momento salvato tutti. Dà visibilità alla RAI, Spadafora può festeggiare perché dà 3 partite in prima serata e fa sì che si riparta alla grande. Il trappolone è dietro l'angolo: perché esportiamo intelligenze, moda, beni di precisione, fantastici in certi settori, e non esportiamo il CTS? Tra poco perderanno la loro visibilità, la pandemia ora è una viremia. Ieri 0 casi in Campania, la vita sta tornando e la decrescita felice la potete attaccare all'attaccapanni. Vogliamo tornare a vivere come prima, con gli stadi pieni, senza i trappoloni dei signori della decrescita felice. Ogni giorno le notizie che la stampa pone in essere sul Napoli, sono tutte concentrate sui rinnovi e l'attaccante. Nel Napoli vige una regola: uno esce, uno entra. Tutto ruota attorno a Milik, molto probabilmente in uscita, perché in scadenza nel 2021. Hysaj ha già fatto sapere che non rimarrà, tramite il suo agente, inutile provare a rinnovare. Su Callejon ci sono spiragli dell'ultimo momento, uno come lui non lo si trova in giro facilmente, un calciatore importante. De Laurentiis si sta avvicinando alla squadra, chiuderà i rinnovi a breve, mi sembra uno dei più lucidi. Mi sembra di vedere un De Laurentiis 2.0 che mi piace molto di più".