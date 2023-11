Chiariello: "Vittoria fortuita e casuale: Garcia aveva media da Scudetto in trasferta"

Umberto Chiariello ai microfoni di Campania Sport, ha commentato l'1-2 di Atalanta-Napoli:

"Urge una riflessione, dopo la vittoria di Bergamo. E' stato importantissima per la stagione che attende Mazzarri. Non posso nascondere che questo successo è stato casuale, derivante da un errore del portiere Carnesecchi e dal ritorno di Osimhen. Coincidenze che hanno portato ad una vittoria esaltata e che sarebbe stata commentata con la bocca storta, definendola 'la solita partita di Garcia', se ci fosse stato ancora lui. La fiducia che avevo su questa partita derivava dal fatto che, anche con Garcia, il Napoli aveva un rendimento da Scudetto in trasferta".