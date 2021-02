Chiariello: "Una brutta prestazione a Marassi farebbe pensare all'esonero di Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista: “E' chiaro che la partita di questa sera dice tanto per la lotta scudetto. Conte è rimasto solo, perché la proprietà si è defilata. Servono soldi. Antonio Conte è solo, ma così come Zhang Junior vorrebbe chiudere la sua esperienza all’Inter con uno scudetto. Firenze è una tappa importante e rientra Lukaku. L’Inter deve guardarsi dalla Juventus, più che dal Milan, che però non molla mai. È una lotta a tre, ma c’è la Roma che è lì ad un passo. Se si dà fiducia al Milan, perché non anche alla Roma. Chi si è defilato da quella lotta è il Napoli, ma questo è un altro discorso. Punto sul Napoli domani, è semplice: Genova è una tappa troppo importante. Non so se può essere così importante da essere determinante. In linea teorica no, perché Gattuso in questo momento non è a rischio esonero, però esiste una frase che “Il modo ancor m’offende”. Per Napoli Atalanta penso che questa frase sia adatta. Pareggiare sì, rinunciare a tirare in porta, no. Col Genova un rovescio brutto? Direi di no. Perciò indipendentemente dal risultato richiamo la squadra alla prestazione, magari con un 4-3-3, contro un Genoa che Ballardini ha trasformata. Una sconfitta così non metterebbe in discussione Gattuso. Una brutta prova e una brutta prestazione, invece, farebbe pensare”.