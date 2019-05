Chiariello: "Tutti cambiano allenatore, ora il Napoli con Ancelotti ha un vantaggio"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, è intervenuto Umberto Chiariello in onda su Radio CRC:

"Ancelotti ha avuto la bravura di raddrizzare una stagione che aveva preso una brutta piega perchè il Napoli ha avuto 4 mesi di caduta libera, perdendo tutti gli obiettivi stagionali: Coppa Italia e Europa League. Alla fine, le ultime quattro partite di campionato con quattro vittorie sono servite per ridurre il distacco dalla Juventus rilassata e per blindare il secondo posto mai messo in discussione. Questo buon finale di stagione, però, edulcora un andamento lento che non mi fa dire che il Napoli ha fatto un'ottima stagione. Ora, Ancelotti è al centro di voci di mercato che onestamente per come la dice lui non dovrebbero esistere. Se il Napoli dovesse perdere Ancelotti commetterebbe un errore perchè ha un vantaggio su tutte le altre. Tutte cambiano allenatore mentre il Napoli con Ancelotti ha un vantaggio competitivo".