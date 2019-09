Chiariello: "Troppi gol presi, approcci sbagliati e Lozano fuori ruolo: così il Napoli non va da nessuna parte. Ecco quante vittorie servono per lo scudetto" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha letto il suo editoriale come ormai da tradizione nel corso della trasmissione "Campania Sport". Ecco alcuni estratti evidenziati da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non meritava di perdere contro il Cagliari. Dobbiamo attaccarci all'arbitro? Alla sfortuna? Va bene, ma non nascondiamoci dietro la foglia di fico della sfortuna e dobbiamo fare delle analisi. Il Napoli non ha mai avuto intensità e non è mai partito forte, con i sardi il primo tempo è stato regalato. Perché il Napoli ha questi approcci sbagliati? Perché acquistare Lozano e lo fai giocare da centravanti spalle alla porta quando si hanno due prime punte.

Perché si prendono tutte queste ripartenze? Perché mettere Zielinski play che non sa fare quel gioco. Se il Napoli commette questi errori perché non posso fare queste domande? Credo in questa squadra ma non posso non sottolineare la mancanza di equilibrio. Negli ultimi quattro anni la quota scudetto minimo è stata 90 punti e le sconfitte non possono essere più di 4 o 5 ed il Napoli ne ha già perse due. Per non parlare della difesa: il Napoli ha già preso 10 gol. Così il Napoli non va da nessuna parte. Questa squadra non ha mai fatto, con Ancelotti, più di tre vittorie di fila e non ha mai fatto filotto. Per eguagliare le cifre della Juventus dell'anno scorso servono, nelle rimanenti 32 partite, 24 vittorie, sei pareggi e due sconfitte".