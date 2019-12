Chiariello: “Terrorizzato dalla partita col Sassuolo. Gattuso avrà un buon banco di prova, attenti a Reggio Emilia”

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Per la partita di domenica sera contro il Sassuolo, sono terrorizzato. Sono più sereno di affrontare il Barcellona, tanto siamo fuori, la stessa società si arrende prima di entrare in campo. Calendario alla mano, se Gattuso perde a Sassuolo, con Inter, Lazio e le altre da affrontare poi, a chi ci affidiamo? Questo Sassuolo ha caratteristiche simili al Parma, Berardi, Traore e Boga, con Caputo pronto a colpire. Sono terrorizzato da Luperto e Manolas, Luperto difensore peggiore in assoluto, non riesce neanche a fare un fallo, ma bravo portatore di palla. Sassuolo-Napoli partita più importante della stagione. Vedremo se questo Napoli può veramente svoltare, anche un pareggio con l'Inter sarebbe utile. Attenti a Reggio Emilia".