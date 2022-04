Chiariello: "Spalletti in totale confusione, 5-4-1 indecoroso. Napoli incapace di dominare in casa"

News Napoli calcio - Le parole di Umberto Chiariello a Canale 21 nel suo editoriale su Napoli-Roma:

"E' finita quando è finita. Oggi è davvero finita, la corsa scudetto non è più materia per i napoletani. Starà festeggiando la Gazzetta dello Sport per la lotta tra le due milanesi. Dobbiamo solo non farci scavalcare dalla Juventus. Il Napoli in casa è incapace di dominare la partita e saperla giostrare. Dopo un buon primo tempo con la Roma si è fermata nella ripresa. Spalletti è in totale confusione, il tecnico tra Fiorentina e Roma non è stato all'altezza. Togliere Osimhen quando hai solo quell'opzione è incredibile. Oggi abbiamo visto un 5-4-1 che è stato indecoroso".