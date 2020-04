Chiariello: "Sarri folgorato dalla via di Vinovo. Ripartenza? Vince il partito del sì, anche se i campioni del 'no' si fanno sempre notare"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Vince il partito del sì, anche se i campioni del no si fanno sempre notare: Prezioni, Cellino, Spinelli... Ci sono anche Sarri che oggi scopre che la Juve non è favorita dagli arbitri, folgorato sulla via di Vinovo, lasciando perplessi i napoletani. Briatore anche esplode: “Governo inadeguato”. Ricciardi ieri, Tarro oggi ci fanno capire di essere nella giusta direzione, bisogna fare tutto per ripartire: essere ligi e disciplinati. Bisogna far sì che ripartano tutte le attività tra cui non solo l'aspetto ludico del calcio, ma soprattutto quello di uno dei settori più importanti dell'economia italiana"