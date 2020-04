Chiariello: "Ripresa degli allenamenti? Fino a qualche giorno fa De Laurentiis e Lotito erano folli, adesso sono dalla loro parte"

Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“E' ammissibile criticare ed elogiare delle persone, degli enti, dei gruppi senza passare per incoerenti? Nella fase del lockdown c'erano due presidenti che volevano far ripartire le squadre ad allenarsi: Lotito e De Laurentiis. Mi sono scagliato contro loro dichiarandoli irresponsabili nel solo pensare di far allenare gli atleti quando tutto è chiuso. Quella era una fase, volersi allenare in quella fase non aveva alcun senso. Finita la fase acuta la UEFA, la FIFA, FIGC ed alcuni presidenti con Lotito e De Laurentiis in testa vogliono ripartire, con la salute prima di tutto. E' un'industria, ci sono perdite economiche, è giusto che si torni a giocare e vivere. In questo caso Lotito e De Laurentiis da coloro che sbagliavano, sono diventati agli occhi miei, quelli dalla parte giusta. E' incoerenza o semplicemente alcune azioni inizialmente sbagliate sono poi state corrette e giuste?".