Chiariello: "Richiesta di Conte per gennaio, in estate può arrivare un vero crack"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del mercato del Napoli: 

"A gennaio¬†il Napoli prende un quarto difensore di valore, Conte vuole¬†un difensore¬†pronto ed esperto. Vuole¬†Danilo,¬†che gioca in tutti e quattro ruoli¬†della difesa. Il Napoli aveva in¬†pole¬†position¬†tre giocatori¬†Kiwior, Dragusin, ma ci¬†vogliono 30 milioni perch√© Arsenal e Tottenham non li danno¬†in prestito, e Danilo.¬†C'ha¬†la possibilit√† di prendere¬†Luiz¬†Felipe¬†domani mattina, perch√© √® svincolato. Ha 27 anni, non gioca da 6 mesi,¬†e lui non √® quel profilo che ti garantisce immediatamente un rendimento. √ą un'ipotesi che il Napoli ha l√¨,¬†ma che non sta valutando come prima¬†scelta.

La prima scelta del Napoli è Danilo, perché è quello che ha esperienza, che sta bene fisicamente, ha giocatore in Champions. Ha rotto con Thiago Motta, fondamentalmente sul piano tecnico il capitano della Juve. E' uno da instant team, dobbiamo parlare di instant team a gennaio. Ci vuole gente per l'istant team e Biraghi e Danilo hanno questi profili. A giugno arriverà un difensore importante, che completerà il pacchetto, e arriveranno uno o due attaccanti importanti. Su Kvaratskhelia si costruirà il mercato, perché dipende cosa farà Kvara. Ma se il Napoli prende Bonny e un crack, che io penso possa arrivare a Napoli, ci divertiremo".