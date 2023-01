Chiariello: "Quando Ayroldi ha favorito la Juve nel match con la Cremonese non è volata una mosca"

Durante la trasmissione Campania Sport su Canale21, il giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale ha commentato la vittoria del Napoli in casa della Sampdoria:

"Il Napoli riparte ed è questa la notizia che attendevano. Perdere con l'Inter ci può stare, nella nostra storia siamo stati sconfitti più volte dai nerazzurri e ciò accadeva anche quando c'era Diego Armando Maradona. Va certificata l'uscita di scena della compagine di Simone Inzaghi dalla lotta per lo scudetto dopo il pareggio col Monza. L'errore di Sacchi è stato gravissimo: ha annullato la rete della Beneamata. Ciò che mi scandalizza è però un'altra cosa. Quando Ayroldi ha favorito la Juventus nel match con la Cremonese non è volata una mosca. Invece Sacchi sarà sospeso. Tornando alla gara con la Sampdoria, io ritengo che sia stata quella più importante, anche più di quelle con Inter e Juventus. I partenopei, qualora fossero incappati in un incidente di percorso, avrebbero minato le loro sicurezze dal punto di vista psicologico in vista della gara con i bianconeri"