Chiariello punge: "Non si può non tifare Napoli, ci sono tre motivi"

Notizie calcio - Umberto Chiariello ha condiviso le sue riflessioni sul Napoli con i telespettatori di Canale 21, nel corso di Campania Sport.

"Oggi, non ci si può non definire simpatizzanti del Napoli. Chi ama il calcio - è un dato oggettivo - oggi non può non tifare Napoli. Per tre motivi: 1) Diversità e ricchezza, dopo anni di dominio della Juventus e delle milanesi. Tiriamo via la scaramanzia... Il termine 'inseguitrici', di per sé, fa ridere. Dopo il gol da fuoriclasse di Kvara, crollano Inter e Roma, con suicidio di nervi di Kumbulla; la Lazio, senza Immobile, è spuntatissima e non riesce a vincere; restano da attendere Juventus e Milan, con i bianconeri che rischiano con la norma-stipendi. 2) Il secondo motivo è che chi ama il calcio ama la bellezza, e questo Napoli è poesia, forza, organizzazione, voglia, freschezza... E' un cocktail straordinario di valori di calcio all'avanguardia, europeo: il Napoli gioca sempre cercando di prendere alla gola l'avversario, con sistematicità, organizzazione e qualità".

"3) Il terzo motivo - ha aggiunto Chiariello - è che questa è la vittoria di un manifesto, il manifesto del calcio sostenibile. Chi ama il calcio, infatti, ha salutato con grande gioia l'uscita del PSG dalla Champions, perché l'arroganza dei soldi non fa vittorie. L'Inter di Conte è frutto di doping amministrativo, mentre stendiamo un velo pietoso sulla Juventus... Gli sceicchi, che si tratti di PSG o City, non vincono nulla in Europa".

"Il Napoli fa calcio sostenibile, come il Milan dell'anno scorso. Lo Scudetto di quest'anno è il manifesto ideologico di tutti. La bontà della gestione De Laurentiis, finalmente, paga e va all'incasso. Ci ha impiegato sedici anni a passare dalla Serie C allo Scudetto: molto meno di quanto impiegò Ferlaino per portarci a vincere".