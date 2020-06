Chiariello: "Non ha più senso lasciare gli stadi vuoti: prevedo un'estate calda da tanti punti di vista! Sulle partite in chiaro su TV8..."

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Nonostante la ripartenza con importanti dati di share, il calcio è vivo e vegeto, ma pur sempre ricco di polemiche. Spadafora spinge per avere in chiaro le partite su TV8, Sky è disponibile. Oggi riunione di Lega, i playoff e playout sono l'ultimo piano: con il cambio di protocollo il calcio italiano corre rischi limitati. In Lega ci sono i contratti da discutere, secondo l'accordo trovato con FIFA, UEFA, FIGC e calciatori. Tutti devono firmare un modulo e mettere tutto a posto, Gravina prova a portare abbonati allo stadio. Non ha più senso lasciare gli stadi vuoti, un'estate calda da tanti punti di vista".