Chiariello: "Non fate i ridicoli dicendo: chiedi scusa a questo azzurro!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale:

"Il prossimo turno di campionato è estremamente importante. Oltre al derby campano, Salernitana-Napoli che si giocherà alle 18:00 senza Kvara, un’assenza importante, ci sarà Juventus-Atalanta, Inter-Empoli Lazio-Milan. Il derby campano presenta delle difficoltà oggettive al Napoli, i tre punti, in Serie A, non te li regala nessuno e sarà una partita ostica. Il Napoli farà a meno di Kvara, ma il Napoli ha dovuto sopperire spesso a mancanze durante questa stagione. Negli anni scorsi, quando mancava Osimhen, ci si fasciava la testa. La crescita di Elmas, sotto la guida di Spalletti è evidente, esattamente come quella di Osimhen.

Non fate i ridicoli dicendo ‘Chiedi scusa ad Elmas’, non devo chiedere scusa a nessuno, chi deve chiedere scusa è chi si fissa. Come tutti coloro che, a seguito del 5-1 con la Juventus, ha avuto il coraggio di dire che il gol di Di Maria è responsabilità di Meret. Al di là di ciò, l’Atalanta sembra essere tornata forte, attenzione all’Empoli che ogni tanto fa qualche scherzetto, anche se l’Inter è tornato ad aver fiducia, non credo che il Milan perderà all’Olimpico e così finisce il girone d’andata. Uno scenario favorevole agli avversari, con un pareggio e due vittorie. Ci aspettiamo una chiusura del girone d’andata con temperature polari, ma queste temperature le devono sopportare a Torino e Milano. Noi ci godiamo, speriamo, una chiusura di girone d’andata che ci dà la possibilità di gestire con padronanza la seconda parte del campionato".