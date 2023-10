Chiariello: "Nazionale, siamo alla canna del gas. Dovessimo perdere contro l'Ucraina..."

Notizie Calcio Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio. È intervenuto il collega Umberto Chiariello con il suo editoriale:

"Inghilterra-Italia, come abbondantemente previsto, è finita male per noi. Sta succedendo quello che negli ultimi anni paventiamo in maniera drammatica. Se negli anni addietro, le partite spareggio le dominavamo, se avevamo la coscienza della nostra forza, da molti anni abbiamo perso certezze. Siamo stati capaci di uscire con la Svezia, Macedonia e l’Ucraina. Siamo alla canna del gas, al momento in cui ci giochiamo tutto, ma forse più di tutto. Dovessimo perdere contro l’Ucraina, significherebbe toglierci dalle scatole Gravina? Non tutti i mali potrebbero venire per nuocere. Non ce la faccio a tifare contro, quindi che si provi a vincere questa sfida, ma in caso di sconfitta, si azzeri tutto".