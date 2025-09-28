Chiariello: "Milan-Napoli gara più sentita dai rossoneri. Se De Bruyne si accende, San Siro si spegne"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC:

"Milan-Napoli è una partita molto sentita, ma per una volta tanto non è sentita dai napoletani quanto è sentita dai milanisti. Perché i napoletani oggi si godono quelli seri, quelli che non stanno sempre su piede di guerra, quelli che non stanno sempre a dire tutto sbagliato, tutto da rifare, che hanno sempre qualcosa da cui prendere distanza o recriminare, ma quelli lasciamoli perdere. Oggi il popolo novato è un popolo orgoglioso, perfino sereno per certi aspetti. Come serena e composta è stata l'esultanza al quarto scudetto, nonostante le note thrilling della penultima di campionato, quando c'è stato l'incrocio Inter-Lazio e Parma-Napoli. Beh, quella è una di quelle giornate che ne vale 20, che è durata un'eternità e che ha dato la svolta al campionato, fortunatamente per il Napoli favorevole agli azzurri. Oggi, per dire, questo ricordo viene attualizzato all'interno del film “Again”, che sta avendo un grande successo nelle sale, tant'è vero che è primo per incassi. Sta andando molto bene. Il popolo napoletano in questo momento è sereno.

C'è una grande squadra, c'è un grandissimo allenatore, c'è una grande società. Il Napoli si può anche permettere il lusso di qualche piccolo passo falso. Il Napoli c'è e ci sarà. Non è un work in progress, checché Conte dica che non ha la rosa rodata rispetto ad altri, ma quella è strategia gesuita, come l'ha definita il grande Garlando della Gazzetta. Il Milan, no, il Milan è un working progress, è una strada che si sta facendo per strada, man mano, con tanti interrogativi. Reggerà Modric 30 38 partite con i suoi 40 anni, avendo una sola competizione a settimana? È un interrogativo fondamentale. Gimenez sarà in grado di reggere il peso dell'attacco del Milan o dovrà reinventarsi Leao centravanti con Pulisic a sinistra? È un altro interrogativo grosso. Il Milan gioca praticamente senza terzini. Può sopportare questa pecca per tutta la stagione? A centrocampo non ci sono troppi doppioni. Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, tre per un ruolo, uno si è rotto. Ha la qualità sufficiente? Rabiot saprà calmare i suoi bollenti istinti e lavorare per il gruppo e per la squadra, anche lui non più giovanissimo ed essendo un grande nome?

Questi interrogativi il Milan li deve ovviamente affrontare, risolvere. Non c'è medicina migliore che le vittorie. Quindi per il Milan battere il Napoli in questo momento non è una tesi di laurea, ma è un esame propedeutico affinché si possa arrivare alla laurea. E ne ha un altro subito dopo altrettanto probante Juve-Milan. Ponete che il Milan perde queste due partite, il progetto Allegri muore all'alba. Il Milan sarebbe con sei giornate di campionato, una squadra con già tre sconfitte sul groppone e altro che lotta per lo scudetto, si parlerebbe di crisi! Il Milan le pareggia tutti e due, non cambia, non mette un lento pede, è un andamento lento che non porta grandi entusiasmi, ma comunque mantiene una sua solidità. Il Milan ne pareggia una, ne perde un'altra: è una tragedia uguale. Il Milan ne vince una, ne pareggia un’altra: è un Milan che lotta per alte ambizioni. Il Milan che le vince tutte e due: squilli di tromba, è tornato il Milan da scudetto! Ma qual è il Milan? Sarà il Napoli a farci capire qual è il Milan. Perché il Napoli con la sua identità, con la sua forza, con la sua cattiveria agonistica, con la sua mentalizzazione di stile contiano, anche se cambia la coppia di centrali per ennesima volta. Vale a dire Beukema e Juan Jesus, cioè le seconde linee, le alternative ai due titolari Raahmani e Buongiorno, mantiene comunque sulla carta una buonissima tenuta difensiva.

Il Napoli può e deve dimostrare al Milan cosa significa una squadra che ha delle certezze rispetto a una squadra che chiede cerca certezze, perché di fondo l'unica vera innovazione di quest'anno si chiama KDB Kevin de Bruyne, che è un’innovazione al di là di Beukema al posto di quelli. Sono ricambi dovuti a infortuni, a squalifiche eccetera. Con lo Sporting vedremo Spinazzola a destra, Olivera a sinistra, ma KDB cambia il modo di giocare del Napoli, lo schema tattico di giocare del Napoli. Perfino la strategia di gioco, perché è quell'uomo che può fare la differenza. Dici Modric già la fa, ma Modric è stato calato nel cuore del Milan nel ruolo suo, che è quello di regista. Anche se al Madrid non faceva il regista centrale, ma giocava di fianco un regista di nerbo, prima Casemiro e poi Tchouaméni. In realtà il grande regista per anni con cui ha fatto coppia era Tony Kross, che era un giocatore straordinario. Nel Milan ci gioca lui con Fofana gli dà una mano sul piano fisico. Sarà in grado di reggere il peso di una squadra a 40 anni nonostante sia un po' di classe meraviglioso? Kevin De Bruyne invece, che ne ha ben 6 anni di meno, che a quell'età è un'era geologica direi, deve ancora trovare la sua collocazione in campo precisa. In un centrocampo liquido, senza ruoli predefiniti, è lui che si deve saper muovere con la sua intelligenza tattica e con la sua sapienza tecnica. Lo stiamo aspettando, ma dobbiamo farlo serenamente, fiduciosamente, perché col Sassuolo e con la Fiorentina ha mostrato buone cose, col Cagliari e con il Pisa un po' meno. Ma certo ancora non fa la differenza come può e come deve. Se si accende De Bruyne, probabilmente si accende anche Hojlund e allora si spengono le luci a San Siro”.