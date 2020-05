Chiariello: “Mi spaventa metterci nelle mani di chi non conosce le norme”

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Qualcuno dovrebbe chiamare all'ordine il CTS perché sono medici, non politici. Nel primo DPCM si impose la quarantena obbligatoria, nel DPCM più recente, il Governo ha emanato un decreto legge con una modifica. Non sono state abrogate le disposizioni precedente, magari è il caso di fare una norma esplicativa, ma la quarantena è stata già sostituita. Mi spaventa metterci nelle mani di chi non conosce le norme".