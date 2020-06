Chiariello: "L'unico pensiero di Gattuso è la Coppa Italia, alzare un trofeo prima del campionato sarebbe importante per la corsa al quarto posto"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Un solo pensiero: Coppa Italia. È nella testa di Rino Gattuso che potrebbe entrare nell'albo d'oro della storia del Napoli. Alzare un trofeo prima di cominciare il campionato, sarebbe un corroborante per fare la corsa al quarto posto con l'Atalanta che potrebne avere qualche problemino. Bisogna anche capire che scelta farà per i portieri, Ospina o Meret? Una scelta non di poco conto, visto l'investimento fatto sul giovane portiere fruliano".