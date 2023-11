Chiariello ipotizza: "Real-Napoli, Zanoli titolare su Rodrygo come fu per Santon su CR7!"

Ultime news SSC Napoli - Con l'assenza di Olivera, si valutano diverse soluzioni per il terzino sinistro in Real Madrid-Napoli. E Walter Mazzarri ha anche Alessandro Zanoli a disposizione, con Umberto Chiariello che ai microfoni di Campania Sport, dagli studi di Canale 21, avanza un'ipotesi:

"So che Walter Mazzarri lo ha apprezzato molto durante la sosta, rimanendo sorpreso dalle sue qualità atletiche. Secondo me, è il caso di sperimentare Zanoli titolare in coppa: quale occasione di provarlo in una gara del genere? Ce lo vedo contro Rodrygo, perché ha corsa. Ricordo che Mourinho, quando allenava l'Inter, mise Davide Santon contro Cristiano Ronaldo e non gli fece toccare una palla".

Immediata la replica di Beppe Bruscolotti:

"Andiamo a Madrid, non possiamo fare figuracce! Contro l'Inter è importante, ma dal punto di vista della società, si deve bene in Champions League ed andare avanti in coppa. Con il Real Madrid, conta il prestigio: un avversario del genere lo devi affrontare in modo carico, con i migliori, con gente che non veda l'ora di giocare, ma anche con calciatori con l'esperienza giusta per disputare una partita di questo tipo".