Chiariello: "Il Napoli è sembrato quello peggiore dell’era Gattuso! Conte mi deve spiegare una cosa"

Nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato, nel suo editoriale, la sconfitta del Napoli contro il Torino:

“Conte lo ha ribadito più volte, tanto da mostrarsi quasi annoiato nel ripeterlo ogni volta che glielo si chiede: questa è un’annata complessa. È proprio questo l’aggettivo che ha scelto. Quando qualcuno gli ha detto che è più difficile del triennio precedente, lui ha risposto: No, più complessa. Ha spiegato chiaramente che vincere il titolo al primo anno non rende il secondo più facile, anzi: è la stagione più complicata, quella in cui bisogna amalgamare tanti nuovi innesti con chi era già nel gruppo. E lo scudetto cucito sulla maglia pesa, è una responsabilità enorme per una squadra che ha cambiato molto.”

Può sembrare una excusatio non petita, accusatio manifesta, quasi una critica implicita verso se stesso o verso la squadra, o un segnale di insicurezza dopo un mercato da 200 milioni. Ma resta un fatto: in 7 partite il Napoli ha subito 7 gol. Non è l’andamento da Napoli, quello che lo scorso anno aveva costruito la sua forza sulla solidità difensiva, vincendo lo scudetto con 59 reti segnate e appena 82 punti. E c’è un altro dato: 2 sconfitte in 7 gare. Non è da squadra da titolo. Per puntare allo scudetto non puoi permetterti più di 4 o 5 sconfitte in un’intera stagione, e già 5 sono troppe. Serve solidità: partite giocate così male non vanno perse. Anche quando giochi male devi avere la forza di non crollare. E non basta aggrapparsi al fuorigioco di Noa Lang: il tocco involontario di Israel dopo il palo di Politano non può sanare la posizione. Non è una giocata, è solo un rimpallo. Dunque il fuorigioco resta, e c’è poco da discutere.

Ci sono molte cose che oggi lasciano perplessi. La stranezza del calcio è questa: Simeone, che ha confessato di aver pianto per quattro ore durante il viaggio verso Torino perché lasciava Napoli, ha segnato un gran gol... e quasi se ne è dispiaciuto. Eppure oggi abbiamo visto un centravanti del Torino in grande forma e uno del Napoli incapace di controllare un pallone a otto metri. Il Napoli ha lavorato con logica sul mercato, eppure i numeri del Cholito sono impietosi: un solo gol a stagione nelle ultime due. Durante l’era Conte non ha inciso, e ricordiamo solo il Simeone dello scudetto con Spalletti, che da terza scelta fu decisivo. Oggi, a centravanti invertiti, forse sarebbe andata diversamente. Il club ha puntato su Lucca, autore di 14 gol lo scorso anno, ma oggi è apparso irriconoscibile. Capisco che serva tempo, ma un attaccante di due metri e oltre 80 chili non può farsi sovrastare così facilmente. E non è certo lui l’unico problema. Gilmour, preso come sostituto di Lobotka, ha corso tanto — 11 km — ma ha combinato poco: il Napoli è sembrato quello peggiore dell’era Gattuso, con 18 passaggi lenti per superare la metà campo. Tutto a ritmo bassissimo, e così il Torino ha avuto gioco facile a riposizionarsi. Il Napoli di oggi è prevedibile e lento, e contro una difesa normalmente disattenta come quella granata, non è riuscito a segnare.

Mi spiega Antonio Conte perché, avendo Elmas e Lang, ha deciso di schierare Spinazzola alto, lasciando in campo Olivera — che tra l’altro ha sbagliato un gol clamoroso? Contro quale Torino serviva un’ala finta a sinistra, quando hai speso 30 milioni per Lang e puoi contare anche su Elmas, che sa interpretare quel ruolo e andare in porta? E perché non si fanno mai cambi all’intervallo, quando hai ancora uno slot libero? Dopo un primo tempo così negativo, era necessario intervenire subito. Il Napoli ha perso meritatamente, senza mai rendersi davvero pericoloso. Quei cross inutili non hanno prodotto nulla: solo un tiro sbagliato di De Bruyne, uno di Elmas e il palo di Politano. Il Torino, invece, ha avuto almeno 4-5 occasioni nitide e ha meritato la vittoria. Il Napoli di oggi non solo non è da scudetto, ma deve guardarsi dentro, perché non ha neppure giocato a calcio.”