Chiariello: "Il Napoli ha maramaldeggiato sulla Salernitana, serve rispetto. Chi critica Meret e Insigne è un imbecille!" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato così, con il suo classico editoriale, il derby Napoli-Salernitana. Ecco alcuni estratti riportati da CalcioNapoli24:

"Lo stadio oggi era vuoto, c'erano meno delle cinquemila persone previste. Il napoletano non va più allo stadio, nonostante il Napoli sia al secondo posto in classifica. Poi però i tifosi si lamentano dei risultati. Nel calcio esiste la parola rispetto. Non capisco perché il Napoli, avanti per 4-1 anche grazie a due rigori farlocchi, non abbia rispettato un avversario che ha fatto il massimo. Ha ragione Colantuono a lamentarsi: aveva dei calciatori che si erano negativizzati ma che non hanno avuto il tempo di fare la visita medica. Il protocollo non funziona, ha una falla. Nel secondo tempo ci siamo tutti addormentati. Questo non è calcio, maramaldeggiare come ha fatto il Napoli non è una cosa seria. Chi dice che Meret porta sfortuna non sta bene con la testa e deve vergognarsi, come deve vergognarsi chi ha criticato Insigne per l'esultanza. Imbecilli, ha fatto una cosa straordinaria: ha eguagliato Diego Armando Maradona, il dio del calcio. Ma voi al suo posto non sareste contenti?"