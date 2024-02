Chiariello: "Il Napoli ha fatto un colpo da grande club, e se un altro ingrana ha fatto bingo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

"Napoli 5,5. Perché doveva puntellare il centrocampo con un centrocampista importante e se n’è uscito con Dendoncker, è buono? Boh. Una riserva di una squadra inglese. Serviva il difensore e non l’ha preso, mercato da 4, ma toglie Zanoli che manda a crescre, così come Zerbin e Gaetano, scelte giuste. Preso Popovic, colpo da grande club. Con i soldi di Elmas si porta a casa Ngonge, grande attaccante del nostro campionato, fa gol, salta l’uomo, è veloce, a Verona faceva la differenza; Traoré che non serviva, ma è talmente un talento che se poco poco si rimette in lucido, il Napoli ha fatto bingo. Un mercato strano, non fatto secondo le esigenze, ma secondo la logica dei prospetti"